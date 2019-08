Instructions

Bienvenue dans PolitiScales, le test politique online. Vous allez être confronté à une série d'affirmations. Pour chacune d'elles, cliquez sur le bouton correspondant à votre opinion.

Les questions supposent que vous êtes citoyen d’une nation avec un système politique multi-parti et une économie de marché.

Vous pouvez tout à fait ne pas répondre à une question. Mais si vous ne comprenez pas le sens d'une question, essayez d'inverser son sens pour mieux comprendre ce qu'elle implique.

Ce test cherche à représenter le panel le plus large possible d'opinions et contient donc des phrases qui peuvent vous choquer, en particulier concernant le racisme et l'homophobie.